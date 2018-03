Ce dimanche 18 mars 2018, Eliakim devrait ressortir en mer après un passage dans les terres de Madagascar. Sa trajectoire devrait graduellement se redresser en direction du sud-est. La Réunion pourrait être relativement impactée aujourd'hui, avant un passage au plus près des côtes envisagé ce lundi.

Ce samedi, Eliakim - devenu dépression sur terre - s'est lentement enfoncé dans la région du Nord-Est de Madagascar. Après avoir sensiblement ralenti, le système devrait revenir en mer et se ré-intensifier aujourd'hui. Météo France envisage une trajectoire se redressant vers le sud-est ce lundi, jour où le météore devrait passer au plus près de nos côtes.

Sur l'île, une vigilance forte houle est en cours sur les côtes Nord et Nord-Ouest depuis ce vendredi. Elle a été maintenue jusqu'à au moins 7 heures ce matin. Sur la route du Littoral, bien impactée par les vagues, la vitesse a été limitée à 70 km/h. Plusieurs vigilances crues niveau jaune ont également été décrétées sur plusieurs cours d'eau du Nord et de l'Est.