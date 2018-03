L'Assemblée générale de la CPME Réunion s'est tenue, ce jeudi 15 mars 2018, au domaine du MOCA, à Saint-Denis. L'organisation patronale a rappelé son engagement en faveur des entreprises patrimoniales du territoire, et a renouvelé une partie de son Conseil d'administration. Une conférence publique sur le thème de l'entreprise optimiste a été organisée en présence de François Asselin, président national de la CPME, ainsi que d'autres acteurs économiques, institutionnels et politiques de La Réunion.

L’Assemblée générale de la CPME Réunion a été l’occasion de rappeler les orientations stratégiques de l’organisation patronale. Forte de ses 600 adhérents et de ses 24 syndicats partenaires, la CPME Réunion entend conforter et renforcer sa position de premier syndicat de l’économie locale. Promouvoir un modèle économique responsable, performant et équilibré,dans lequel les TPE et PME réunionnaises s’épanouissent, représente un axe de travail prioritaire. Le Trophée Entreprise & Territoire, premier trophée de l’ancrage territorial en France, est d’ailleurs reconduit pour la deuxième année consécutive sous l’égide de la CPME Réunion.

Le syndicat continuera également de militer dans le cadre de l’association SBA pour que la commande publique devienne un levier de développement en faveur des TPE et PME réunionnaises. Ce projet est une opportunité pour La Réunion de s’illustrer au niveau national.

Vis-à-vis des entreprises adhérentes, la CPME Réunion étoffe son offre de services en 2018 avec " les rencontres du financement ". Lors de ces rendez-vous bimestriels, des organismes de financement présentent leurs dispositifs à des entreprises à la recherche de fonds pour se développer.

À partir du mois de mai, la CPME Réunion sensibilisera ses adhérents sur les enjeux profitables de la Qualité de vie au travail (QVT) dans le cadre d’un projet lancé par l’Agence nationale pour l’Amélioration des conditions de travail (ANACT).

Un tiers du Conseil d’administration renouvelé, soit dix sièges, à l’occasion de l’Assemblée générale de la CPME Réunion : Alex How-Choong (section commerce), Abdoul-Azeez Issop (section commerce), Lilian Perot (section artisanat), Gérard Lebon (section services), Ismaël Locate (section industrie) et Dominique Vienne (section industrie), ont été réélus au Conseil d’administration. Jérôme

Gonthier (section industrie), Abdoullah Lala (section services), Guillaume Nice (section artisanat), Mamy Rabenjamina (section artisanat) ont été élus pour la première fois. Le Conseil d’administration de la CPME Réunion se réunira ce mercredi 21 mars 2018 pour

l’élection de son Bureau et de son Président pour la mandature 2018-2021.