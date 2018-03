Ce dimanche 18 mars 2018, le temps devrait sensiblement rester identique à celui de la veille. Le ciel est bien encombré en matinée et des averses orageuses sont attendues, principalement sur l'est et le nord du département. La mer est toujours forte avec la conjugaison de deux houles. Nous publions le bulletin de Météo France ci-dessous.

Après une nuit parfois humide - notamment sur l'Est - le ciel est la plupart du temps bien encombré en matinée. Puis, au cours de la journée, le temps devient un peu plus instable avec l'arrivée par le Nord-Est d'averses parfois orageuses. Ces averses affectent principalement notre département à l'Est d'une ligne de Saint-Denis à Saint-Joseph avec de bons cumuls attendus. Des débordements peuvent se produire l'après-midi en direction de l'Ouest et du littoral Nord et Nord-Ouest.



Les températures maximales sont voisines des 29 à 32 degrés sur le littoral, 24 à 25 degrés dans les cirques et 17 degrés au Pas de Bellecombe.



Le vent de Nord-Est est toujours modéré à assez fort de St-Denis au Port ainsi que sur le Sud Sauvage avec des rafales voisines des 50 à 60 km/h. Ce vent souffle également en rafales du côté des Plaines, au Maïdo ainsi qu'au Volcan. Les brises dominent de la Pointe des Aigrettes à Saint-Pierre.



La mer est forte avec la présence de deux houles. L'une d'Est est modérée et s'amortit en journée sur la côte de Champ-Borne à la Pointe au Sel en passant par la Pointe de la Table. La seconde est également modérée de composante Nord-Ouest et impacte le littoral de la Pointe au Sel à Champ Borne en passant par la Grande Chaloupe.