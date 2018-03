Ce vendredi 16 mars 2018, Eliakim a touché terre à Madagascar. Selon un premier bilan provisoire du Bureau national de gestion des risques et catastrophe, sept morts sont à déplorer. Plus de 10 300 personnes ont vu leurs habitations sinistrées. Désormais tempête tropicale modérée, le système devrait continuer à s'éloigner de la Grande Île ce dimanche. (Photo : BNGRC)

Ce sont des pluies diluviennes et des fortes rafales de vent qui ont frappé le nord-est de Madagascar ce vendredi. Selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), un bilan provisoire fait état de 7 mort et près de 10 300 sinistrés.

La tempête tropicale modérée continue sa course vers le Sud et devrait s'éloigner de la Grande Île dans la journée de ce dimanche.

Lire aussi - Eliakim accélère et se rapproche de La Réunion