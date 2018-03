Une réunion avec l'intersyndicale et l'équipe municipale de La Possession a été organisée ce 28 février afin de s'exprimer sur le préavis syndical et clarifier les points évoqués lors du mouvement de grève du 21 février 2018. Cette réunion s'est clôturée par un compte-rendu signé en commun et l'annonce de la levée de la grève. Nous publions ci-après le communiqué de la ville de La Possession.

Des réponses et propositions concrètes ont pu être apportées à l’intersyndicale sur les conditions de travail et réorganisations administratives. La volonté ferme de l’équipe municipale est de continuer à favoriser les rencontres et les échanges avec le personnel et de faire primer l’avancée sociale, notamment en fonction de l’engagement et de la valeur professionnelle.

À la clôture, il a été évoqué un sujet non précisé dans le préavis : la liste nominative des agents titularisés 2017. Le Maire a rappelé les conditions d’éligibilité ; qui sont équitables et transparentes. La liste 2017 étant validée, tous ont été invités à poursuivre un travail commun sur la liste 2018. Malgré une démarche favorable et d’ouverture, les syndicats sont cependant restés sur leur position.

"Nous savons que chacun saura faire la part des choses ! Et que la justice sociale est une notion fondamentale que nous devons mettre en pratique pour le bien-être du personnel communal. Pour autant, nos agents sont conscients du contexte de restriction que connaissent les collectivités aujourd’hui et gardent cette volonté de travailler pour l’intérêt général" a déclaré Vanessa Miranville.

