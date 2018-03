Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

À 4 heures ce lundi 19 mars 2018, Eliakim se trouvait à 600 km des côtes ouest -sud-ouest de l'île. Elle se déplaçait vers le sud à la vitesse de 19 km/h. Le système passe au plus près de La Réunion dans la matinée et s'éloigner ensuite lentement mais sûrement. En attendant, Météo France a lance une vigilance vents forts pour l'ouest, le sud et le sud-est et une vigilance forte houle pour les côtes nord et nord-ouest. La tempête a surtout frappé le nord-est de Madagascar : un bilan provisoire fait état de 17 morts, 15 000 sinistrés et 6 000 déplacés . Eliakim est ressortie affaiblie de ce passage sur terre et une phase d'extratropicalisation est prévue dès ce mardi (Photo www.mtotec.com)

