Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Afin de soutenir et de développer la filière bovine, "l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant (ADMCA) peut être demandée chaque année par tous les détenteurs de vaches et de génisses destinées à l'élevage de veaux pour la production de viande" rappelle la préfecture dans un communiqué publié ce lundi 19 mars 2018

