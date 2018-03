Ce week-end sportif du 17 et 18 mars 2018 était marqué par le retour du foot et de la première division régionale. Du basket, du karaté ou encore le beach tennis étaient également au programme. L'intégralité des résultats :

Football: 1ère journée de D1

C'était la reprise pour la D1 régionale avec une première journée de championnat programmée dimanche à 16h00. Et la grosse surprise de cette 1ère journée de championnat est venue du promu tamponnais qui a tenu face au triple champion en titre, la St Pierroise, et s'est offert un match nul mérité.



Ss Jeanne D'Arc - As Ste Suzanne 1-0

Ocsa Leopards - Aj Petite Ile 2-1

La Capricorne - St Pauloise Fc 1-0

Us Ste Marie - St Louisienne 0-0

A.F St Louis - St Denis Fc 1-3

La Tamponnaise - Js St Pierroise 0-0

As Excelsior - As Marsouins 5-1

Basketball: Quarts de finale

On joueait ce week end les quarts de finale de la coupe de la Réunion.

Côté masculin, 3 rencontres étaient programmées:



Tampon BB4 – COM1 83-87

St Paul – St André reportée

St Pierre – Tampon BB1 66-54

Côté féminin, suite au forfait de Ste Marie, 3 rencontres étaient programmées samedi à 18h30:

BCD2 – St Leu reportée

Aiglons d'orient – St Pierre2 nc

COM – BCD 44-67

Handball: 20ème journée de championnat

La 20ème journée de championnat masculin de 1ère division était programmée vendredi soir à 21h15. A cause des conditions météo, deux rencontres ont été arrêtées avant leur terme.



Joinville - HBC Possession arrêt 20ème

Port HBC - Saint-Pierre HBC 28-43

ASC Saint-Gilles - HBC Bois de Nèfles 31-38

Cressonnière - HBCED 28-20

Lasours - ASHB Tamponnais 25-26

JSB - AS Château-Morange arrêt 3ème

Côté féminin, on joueait également la 20ème journée de championnat, samedi soir. St Denis et la Tamponnaise se sont imposés et restent en tête du classement avec 55 points, devant la JSB 43 points.

HBC Saint-Joseph - Saint-Pierre HBC nc

HBF Saint-Denis - HBC Bois de Nèfles 26-15

ASMJC Saint-Louis - JSB 31-25

Tamponnaise HBF - ASL Piton Saint-Leu 42-27

FC Port - JS Saline 31-18

Volleyball: 18ème journée de régionale 1 féminine

La 18ème journée de R1F était programmée pour samedi à partir de 18h00. Le SDOVB a dominé le TGV pour prendre la tête du championnat avec 46 points contre 44 pour son rival.



VB Saint-Pierre - ASV Saint-André 3-1 (26-24, 25-21, 21-25, 25-11)

VB2CO - VBC Saint-Leu 2-3 (16-25, 25-14, 13-25, 25-16, 6-15)

Aigles Blancs - Sainte-Marie VB 3-0 (25-21, 25-22, 25-23)

Tampon GV - Saint-Denis Olympique 1-3 (17-25, 18-25, 27-25, 22-25)

Rugby: 2ème journée honneur

La 2ème journée du championnat Honneur a eu lieu samedi après midi, sans le Tampon au repos ce week end.

JSB Rugby - RC Saint-Pierre 14-60

XV Dionysien - RC Portois 27-25

RC Saint-Paul 2 - Etang-Salé 2 8-17

SC Chaudron - RC Saint-Gilles 29-10

Trail: Caldeira trail

L’association Réunion Demain organisait samedi la 7eme édition du caldeira Trail, avec deux courses: la grande Caldeira, 65km (2300mD+,3800mD-) et la petite Caldeira, 47km (1700mD+, 3400mD-), pour plus de 600 coureurs. Le départ des courses était donné à Bourg Murat, au niveau des grands kiosques à 5h du matin pour une arrivée à St Philippe.



Sur les 65km, Guy Noel Lebon a survlé la course pour s'imposer en 5h56 devant Aurélien Escolano en 6h22 et Johnny Olivar en 6h30. Côté féminin, Sophie Blard a également dominé les débats pour s'imposer en 8h14, devant Alexandra Assoumani en 9h13 et Claire Dupont en 9h40. Sur les 47km, victoire de Fred Morin en 4h28, devant Fabrice Fontaine en 4h37 et Julien Robert en 5h00. Chez les féminines, victoire de Sophie Gerbelot en 5h50, devant Olivia Payet en 5h57 et Ombeline Blanc en 6h02.

Course à pied: 10km nocturnes de St Jo

Le COSSJ organisait ses 10km nocturnes samedi soir à St Joseph avec 600 coureurs au départ. A l'arrivée, Samuel Ducheman signe un chrono de 33'17 devant Sandro Grondin en 33'24 et Fabrice Mithridate en 33'48. Côté féminin, Anne Atia et Isabelle Lebreton ont franchi la ligne d'arrivée ensemble en 41'13, devant Amélie Tusset en 42'17.

Course à pied: 10km de l'ADH

L'ADH organisait ses 10km dimanche matin entre le stade du Plate et le gymnase de la Chaloupe, dans les hauts de St Leu avec une petite centaine de coureurs au départ. A domicile, Géraldo Trulès s'est imposé en 33'06 sans être inquiété, suivi de Mickael Chamand en 34'03 et Gael Periandemodely en 36'24. Côté féminin, victoire de Fleur Santos Da Silva en 41'17, devant Marie Quillevere en 42'09 et Nadine Leveneur en 43'19.

BMX: 2ème manche de la phase finale reportée

La 2ème manche de la phase finale de la coupe régionale de BMX devait se dérouler sur la piste de Champ Fleuri dimanche à partir de 8h00. Malheureusement, l'organisateur a été contraint de reporté l'épreuve en raison des fortes pluies de la veille qui ont rendu la piste impraticable.

Karaté: Championnat régional combat

La Ligue de Karaté organisait le championnat de la Réunion combats ce dimanche au Dojo Régional, avec plus de 200 combattants venus chercher une qualification pour les championnats de France. Les vainqueurs par catégories sont:



Poussines - 25 kg Kelya Fanguimache (La Saline)

Poussines - 30 kg Elisane Odon (Trois Bassins)

Poussines - 35 kg Audrey Daupiard (Daishin Dojo)

Poussins - 20 kg Salim Houmadj Ousny (Ion Saint André)

Poussins - 25 kg Guillaume Gerbandier (CK Saint André)

Poussins - 30 kg Damien Delaunay (Saint-Joseph)

Poussins - 35 kg Metis Pillant (St-Gilles-les-Hauts)

Poussins - 40 kg Noah Ferrère (Daishin Dojo)

Poussins + 45 kg Gillson Fichère (Ion Saint-André)

Pupilles F - 25 kg Laëtitia Narayanassamy (Joinville)

Pupilles F - 30 kg Eva Fanguimache (La Saline)

Pupilles F - 35 kg Lalita Javegny (Trois Bassins)

Pupilles F - 40 kg Jade Pader (SKC Bourbonnais)

Pupilles F - 45 kg Enora Jouao (Le Port)

Pupilles F + 45 kg Noamie Vingadassalom (Sans Souci)

Pupilles G - 25 kg Carmel Abdou MColo (Ion Saint Andre)

Pupilles G - 30 kg Nassem Houssein (Le Port)

Pupilles G - 35 kg Florent Avice (Saint-Benoit)

Pupilles G - 40 kg Jean-Emmanuel Payet (Daishin Dojo)

Pupilles G - 45 kg Nathan Olivar Morel (Saint Joseph)

Pupilles G - 50 kg Alfen Huet (Saint-Joseph)

Pupilles G + 50 kg Mathieu Victor (Ion Saint-André)

Benjamines - 30 kg Celia Libel (Sans Souci)

Benjamines - 35 kg Shola Ichambe Ranen (Le Port)

Benjamines - 40 kg Maria Coupama (CKF Saint-Pierre)

Benjamines - 45 kg Norah Mahafaka (Bras Panon)

Benjamines - 50 kg Laurine Buisson (Joinville)

Benjamines + 50 kg Shana Achelous (Tan Rouge)

Benjamins - 30 kg Tom Wai-Lune (Sainte-Marie)

Benjamins - 35 kg Matthis Henriette (Saint-Benoit)

Benjamins - 40 kg Gabriel Remanaho (Sainte-Marie)

Benjamins - 45 kg Mathys Timbou (In Saint-André)

Benjamins - 50 kg Thomas Hoarau (Sainte-Rose)

Benjamins - 55 kg Theo Hoarau (CKF Saint-Pierre)

Benjamins + 55 kg Kilian Rassaby (Saint-Joseph)

Cadettes - 47 kg Angie Valliamé (Sainte-Suzanne)

Cadettes - 54 kg Emma Elisabeth (Sainte-Clotilde)

Cadettes + 54 kg Samantha Fanguimache (La Saline)

Cadets - 52 kg Lucas Bacari (La Montagne)

Cadets - 57 kg Mathias Fanguimache (Saint-Paul)

Cadets - 63 kg Thomas Belair (Sainte-Clotilde)

Cadets - 70 kg Paulo Sullivan (Bois de Nèflles)

Cadets + 70 kg Tony Grondin (La Montagne)

Seniors F - 61 kg Julie Gastrin (Sainte-Marie)

Seniors F - 68 kg Maeva Barrège (Sainte-Clotilde)

Seniors F + 68 kg Stéphanie Léon Paul (Le Tampon)

Seniors - 60 kg Benjamin Boyer (Saiinte-Marie)

Seniors - 67 kg Cédric Crescence (Sans Souci)

Seniors - 75 kg Loïc Moutiapoulle (La Saline)

Seniors + 84 kg Arand Félix (Saint-Pierre)

Vétérans - 75 kg Lionel Aquino (Saint-Joseph)

Escalade: Championnat régional difficulté

Ce dimanche se déroulait pour la 17 ème année consécutive, le Championnat Régional d’escalade de difficulté au gymnase Narcisse à la Possession, qualificatif pour la sélection régionale, qui permettra de participer aux Championnats de France jeunes de difficulté à Tournefeuille les 02 et 03 juin 2018. Les vainqueurs par catégories sont:



Kintana Iltis (Austral Roc, minime)

Rudy Dauvillier (Escalade D'abord, minime)

Lisa Fontaine (Austral Roc, cadette)

Jules Burette (7alouest, cadet)

Léa Tell (escalade d'abord, junior)

Romain Dorla (montagne réunion, junior)

Chloé Argaud (montagne réunion, sénior)

Reshad Simjee (montagne réunion, sénior)

Rugby: Tournoi de l'AROI féminines

L'Association Rugby Océan Indien organisait le Tournoi de l'AROI Féminines samedi en soirée au Stade Abbe Dattas. Quatre sélections étaient présentes: Maurice-Madagascar-Réunion et les Barbarians (Mayotte,Rodrigue,Réunion). La Réunion et Madagascar ont dominé les débats avant de se retrouver dans un face à face qui a tourné à l'avantage de la grande île.



Réunion – Maurice 21-12

Madagascar - Barbarians 33-0

Réunion - Barbarians 29-0

Maurice - Madagascar 5-31

Maurice – Barbarians 7-0

Réunion – Madagascar 12-19

Beachtennis: Open International des Brisants

L'Open Intrnational des Brisants, ITF 15000$, réunissait en fin de semaine les joueuses et joueurs du monde entier, à St Gilles. Loisirs, jeunes, simples et mixtes étaient au programme.



Sur le tournoi principal doté de 15000$, l'Italie a régné sans partage en proposant deux finales 100% azzure! Côté masculin, Michele Cappelletti et Luca Carli ont dominé Luca Cramarossa et Marco Garavani 6-3, 6-3. Côté féminin, Sofia Cimatti et Flaminia Daina ont battu Federica Bacchetta et Giulia Gasparri 6-3, 6-3 également.



www.ipreunion.com