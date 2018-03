Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

L'association Cinékour a propulsé le festival national du court-métrage à La Réunion. Jusqu'au 24 mars, les réunionnais sont invités à découvrir la créativité des jeunes cinéastes réunionnais. Pour Elsa Dahmani, cinéaste et organisatrice du festival à la Réunion, l'objectif est e sensibiliser les réunionnais au cinéma par le court métrage et de dire aux jeunes qu'avec le court-métrage "on peut raconter des choses, que leur quotidien c'est déjà une aventure". Les projections sont libres d'accès et gratuites à la Cité des arts mais aussi dans les salles de Saint-Denis, Saint-Benoît,Saint-Pierre et Saint-Leu.

