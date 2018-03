La branche média d'Orange Madagascar met l'actualité malgache à portée de main avec le lancement de l'application mobile Orange actu Madagascar. "Orange actu diversifie ses canaux et propose désormais en téléchargement gratuit pour les smartphones et tablettes Android, une application mobile dédiée" indique l'opérateur dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration)

Enrichie, l’application mobile permet d’accéder au fil info et aux articles proposés par la rédaction, mais aussi à des services beaucoup plus pratiques pour les utilisateurs. Il s’agit entre autres, des cours de change du Marché interbancaire des devises (MID). Un onglet " urgences " est également disponible, avec l’essentiel des numéros d’urgences à disposition tels que les numéros des commissariats, des postes avancées de la gendarmerie, des hôpitaux, ou encore des ambulances. La technologie " Touch and Call " permet à l’utilisateur de toucher le numéro recherché pour passer de suite un appel.

L’application mobile permet une interaction complète avec l’ensemble des principaux réseaux sociaux pour ne citer que Linkedin, Twitter, ou encore Facebook.

" Avec cette application, Orange reste sur sa logique d’apporter aux gens ce dont ils ont besoin. Aujourd’hui, nos clients souhaitent avoir les infos pratique à portée de main comme les urgences, l'actualité, et les cours de change. Ce service, nous leur offrons " explique Renaud Raharijaona, Chef de Département Communication, Relation Presse et Informations d’Orange Madagascar.

Lancé en février 2009, Orange actu, la branche médias d’Orange Madagascar, s’est imposé comme l’une des références fortes des médias en ligne à Madagascar au fil des années. Et ce, grâce notamment à son fil info.

" Orange actu donne l’essentiel de l’information, les médias traditionnels vont beaucoup plus loin. En ce sens, nous ne sommes pas concurrents, mais complémentaires " rajoute Renaud Raharijaona.

L’application mobile téléchargeable gratuitement sur Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=mg.oma.hva.orangeactu