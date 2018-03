Ce lundi 19 mars 2018, Eliakim devrait continuer à s'éloigner lentement mais sûrement de La Réunion. À 22 heures ce lundi, la tempête tropicale modérée se trouvait à 610 km des côtes ouest de l'île. Elle se déplaçait vers le sud à la vitesse de 15 km/h. Le système, qui devrait passer au plus près de La Réunion dans la matinée, a surtout frappé le nord-est de Madagascar : un bilan provisoire fait état de sept morts. Eliakim est ressortie affaiblie de ce passage sur terre et une phase d'extratropicalisation est prévue dès ce mardi (Photo www.mtotec.com)

Après un passage sur les terres de Madagascar, Eliakim est revenu sur la côte au stade de tempête tropicale modérée. Le système s'est déplacée vers le sud tout au long de ce dimanche, se rapprochant plus ou moins rapidement de notre île. Sa trajectoire devrait sensiblement rester la même ce lundi. Une possibilité de ré-intensification n'est pas envisagée. Dès ce mardi, Eliakim devrait entamer sa phase d'extratropicalisation.

C'est surtout le Nord-Est de Madagascar qui a été frappé par le météore. Selon un bilan provisoire du BNGRC (Bureau national de gestion des risques et des catastrophes), 7 morts sont à déplorer. Plus de 10 000 personnes sont sinistrées.

Lire aussi - Eliakim a fait sept morts à Madagascar

A La Réunion la forte houle - qui a grandement impacté la route du littoral- , a été la principale caractérisque de ce système

Lire aussi : La route du Littoral rouverte dans les deux sens

Ce lundi, la grisaille prédomine à La Réunion. L'ambiance reste humide sur la majorité de l'île et des averses fréquentes et marquées sont attendues sur les régions Nord et Est. Les précipitations devraient s'atténuer en fin d'après-midi.

www.ipreunion.com