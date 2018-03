Ce lundi 19 mars 2018, les nuages prédominent encore. L'ambiance reste humide sur la majorité du département et des averses fréquentes sont prévues sur les régions Nord et Est. Nous publions le bulletin de Météo France ci-dessous.

Malgré de brèves et timides éclaircies, ce sont les nuages qui prédominent dans notre ciel. L'ambiance reste donc humide sur la majorité de la Réunion sous un ciel bien encombré.



Les averses sont plus fréquentes et plus marquées sur les versants exposés au vent de Nord à Nord-Est , ainsi, ce sont les régions Nord et Est de notre île qui sont les plus arrosées. La région de Takamala, la Plaine des Palmistes et les versants Nord du volcan semblent privilégiées par des cumuls conséquents. Ces précipitations s'atténuent en fin d'après-midi.



La prudence reste donc de mise près des ravines, bassins ou rivières.



Le littoral Sud-Ouest et l'Ouest de notre île connaissent un temps moins agité et nettement moins pluvieux avec des ondées plus espacées et moins intenses.



Les températures maximales n'évoluent guère avec 28 à 32 degrés sur le littoral, 24 degrés environ dans les cirques, 19 degrés à La Plaine Des Cafres, et pas plus de 15 à 17 degrés au Maïdo et au Pas de Bellecombe.



Le vent de secteur Est à Nord-Est est vigoureux sur les côtes Nord-Ouest et de Saint-Joseph à la Pointe de la Table avec des rafales voisines de 70 voire localement 80 km/h. Ce vent souffle également en rafales sur le relief exposé en prenant une composante plus Nord ; ainsi du côté de la Plaine des Cafres, au Maïdo ainsi qu'au Volcan, des pointes de 80 à 100 km/h sont attendues. Les brises dominent de la Pointe des Aigrettes à Saint-Pierre.



La mer est agitée à forte avec une houle modérée d'Est sur la côte Est s'atténuant au fil de la journée et ne autre houle modérée de Nord-Ouest de la Pointe des Aigrettes à Champ Borne en passant par la Grande Chaloupe.