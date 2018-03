Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce dimanche 18 mars 2018 à 11h30, Stéphanie Bernadette Ferrère a quitté le domicile familial située à la Bretagne à Saint-Denis. Depuis, elle n'a pas donné signe de vie

Selon la police, elle est de type créole clair, âgée de 44 ans, mesurant environ 1,68 m, de corpulence mince, avec des cheveux lisses noirs coupés courts. Elle était vêtue au moment de sa disparition d'une petite jupe droite noire, d'un petit haut noir avec des légers imprimés gris et blanc et portaient des tongs marrons. Elle a un vitiligo au niveau des mains et est porteuse d'une sonde jéjunostomie.

