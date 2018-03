Le comité des pêches de La Réunion (CRPMEM) annonce la création de l'OPPAR (organisation des producteurs, pêcheurs et aquaculteurs réunionnais). "Ce projet inscrit dans le cadre du plan en faveur de la pêche artisanale, segment sinistré de la pêche réunionnaise, récolte déjà une large adhésion de la part des pêcheurs réunionnais" commente le comité des pêches

Lors de son élection en janvier de 2017, la nouvelle équipe dirigeante du CRPMEM avait intégré comme pilier de sa profession de foi, la création d’une organisation de producteurs. "Avec un taux record de participation de près de 80%, les pêcheurs réunionnais, tous collèges confondus, avaient très largement plébiscité ce projet car ils espéraient disposer d’un outil qui leur permette, enfin, de valoriser au mieux leur production" indique le CRPMEM.

Dans un communiqué le comité des pêches souligne que organisation des producteurs, pêcheurs et aquaculteurs a pour vocation de "valoriserles produits de la pêche artisanale par l’intermédiaire d’un label qui permettra de distinguer la production artisanale locale, d'accompagner les collectivités locales et le CRPMEM dans le cadre d’un programme ambitieux de modernisation des installations portuaires de la Réunion, de participer à la mise en place de plans de gestion en collaboration étroite avec les institutions scientifiques pour une exploitation durable des ressources marines côtières et d'accompagner les pêcheurs pour qu’ils puissent bénéficier des aides européennes tant en ce qui concerne les subventions à l’investissement que les aides du plan de compensation des surcoûts"



L’OPPAR devrait être pleinement opérationnelle et autonome à l’horizon du second semestre 2018.

