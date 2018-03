Ce mardi 20 mars 2018 dans la matinée, Stéphanie Ferrère a été retrouvée saine et sauve. La disparition de la femme de 44 ans, elle avait été signalée le dimanche 18 mars par sa famille dans le secteur de la Bretagne.

Les recherches orchestrées par les enquêteurs de la Sûreté Départementale, avec l’appui logistique de la gendarmerie nationale (équipe cynophile et moyens aériens) et du SDIS (équipe cynophile) ont bénéficié de l’assistance d’une véritable chaîne humaine qui s’est relayée sans discontinuité, sur les lieux, malgré une météo peu favorable.



Découverte exténuée et transie de froid non loin du lieu de la disparition, la jeune femme a été prise en charge par les sapeurs pompiers et conduite au CHU pour examens.



www.ipreunion.com