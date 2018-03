''Eliakim'' poursuit sa route vers le Sud-Est et s'éloigne de La Réunion. Du coup "les averses sont toujours là même si elles entrecoupées de périodes d'accalmie" indique Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous

La tempête tropicale modérée N° 7 Eliakim (pression au centre : 986 hPa) se situe à 04h locales par 26.5S et 52.0E soit à environ 370 km au Sud-Sud-Ouest de la Réunion. Elle se déplace vers le Sud-Sud-Est à 22 km/h.

La Réunion demeure sous l'influence lointaine d'Eliakim avec un flux humide et instable de secteur Nord. Le vent s'atténue dans une moindre mesure dans un flux de nord qui reste humide et instable. Les rafales comprises entre 40 et 50 km/h s'atténuent au cours de la journée.

Côté ciel, le temps reste maussade, avec des pluies localement soutenues sur le littoral et sur les pentes de l'Est ce matin. Un risque orageux reste présent en début de matinée. La région de Saint-Pierre reste à l'abri avec des vents faibles et un temps plus clément. Cet après-midi les pluies s'atténuent au profit d'éclaircies sur le pourtour du littoral puis dans les hauts.

Côté vent il reste sensible sur les plages avec quelques rafales s'atténuant en soirée. Progressivement, le temps s'améliore. La mer est agitée au déferlement des houles résiduelles générées par la tempête tropicale Eliakim.