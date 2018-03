La tempête tropicale Eliakim qui a frappé la semaine dernière le nord-est de Madagascar a fait 20 morts et près de 19.000 sinistrés, selon un nouveau bilan officiel publié lundi soir.

Le précédent bilan diffusé vingt-quatre heures plus tôt par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) faisait état de 17 morts et 15.000 sinistrés. La tempête a également fait près de 9.000 déplacés et plusieurs routes nationales ont été coupées par les pluies.

Eliakim a touché vendredi la péninsule de Masoala (nord-est) et s'est ensuite déplacée vers le sud le long des côtes malgaches. Elle s'est éloignée lundi de la Grande île et, selon le BNGRC, "ne présente plus de danger pour les zones continentales".

Madagascar, un des pays les plus pauvres au monde, est la cible régulière des cyclones et autres tempêtes tropicales. En janvier, le cyclone Ava a fait 51 morts et 22 disparus, tandis qu'Enawo avait fait au moins 78 morts en mars 2017.



AFP