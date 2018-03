Mesdames, Messieurs Les membres du Conseil de surveillance du CHU. Réalisez-vous que vous avez donné un chèque en blanc à M. Calenge en votant en janvier 2018 pour son projet de PRE flou ? - démantèlement des services de soins du CHU de La Réunion à sa guise -, maintien du train de vie de la direction à sa guise.

Ce n’est donc pas un PRE mais bien le Démantèlement du CHU de La Réunion que vous avez voté ! -Auriez-vous été roulés dans la farine ? sur la base de promesses ? -ou avez-vous sciemment voté ce PRE FLOU avec carte blanche sur les suppressions d’offres de soins, suppressions de services, suppression de postes ?

Pourtant, vous auriez dû avoir la puce à l’oreille, et être alors bien plus prudents, lorsque vous avez été, (maintes fois), informés que les personnels non médicaux (CTE) et les personnels médicaux (CME) étaient contre ce projet FLOU ; les 6500 professionnels ne sont pas des marmailles, mais bien, des citoyens et des parents qui savent ce que la santé représente comme droit absolu pour tous les citoyens français.

Que constate-t-on depuis votre vote en faveur de ce PRE ? :

Une dégradation des soins Des fermetures de lits : la fermeture du centre de rééducation fonctionnelle infantile Déstabilisation du service des urgences psychologiques (CAUMP) Réduction drastique du temps de travail des professionnels des CMPEA et CMP accueillant les patients en soins ambulatoires psychiatriques:alors que déjà 3 mois d’attente pour une 1ère consultation! Des personnels insuffisants, épuisés, rappelés sur des congés, des délais volontairement longs pour renouveler des personnels ayant quitté l’établissement, le tout altérant la qualité de soins et mettant les patients en danger La mort programmée de la chirurgie infantile à Saint Pierre .Le maintien dans des locaux exigus indignes du seul service d’oncologie pédiatrique de l’île, contrairement aux promesses faites Le mépris de la prévention de l’insuffisance rénale, pathologie majeure à la Réunion, en empêchant le développement du seul service d’explorations fonctionnelles rénales, .... Etc....

En votant ainsi ce PREflou vous avez engagé vos responsabilités, collectivement et individuellement : En tant qu’élus, personnalités qualifiées, représentants des usagers :

- Comment justifiez-vous à la population réunionnaise votre choix de faire passer leur santé aux oubliettes ?

- Comment justifiez-vous aux professionnels du CHU votre chèque en blanc à M. CALENGE et son équipe l’autorisant encore et encore des dérives dans la gestion financière et managériale du CHU ?

Nous vous rappelons que le Conseil de surveillance a comme compétence et responsabilité phare " d’entendre le directeur général sur sa gestion " : que comptez-vous faire sur ce point crucial au moment ou notre chu va si mal tant sur le plan financier (plus de 110 millions de déficit) que sur le plan managérial (les contentieux ne manquent pas) ?

Il est de votre devoir d’agir, au plus tard le 21 mars lors de votre prochaine séance! En tant qu’élus, en tant que représentants des usagers, en tant que membres du conseil de surveillance du chu de la Réunion.

Il est vrai que vous n’êtes pas les seuls responsables ... Que dire de ces Elus de la République (députés, sénateur, ex-ministre, maires, ...) qui ont défendu de façon acharnée la candidature de Lionel Calenge dont les pratiques ont été pointées par l’IGAS (relayé par la presse), et dénoncées par l’ancien président du Conseil de surveillance, qui a exprimé publiquement son désaccord à cette nomination en portant à la connaissance de tous des éléments concrets caractérisant la mauvaises gestion des fonds publics au CHU par l’équipe dirigeante en place, à savoir M. David Gruson et M. Lionel Calenge.

On n’entend d’ailleurs plus ces élus dans les médias vanter les soit disant qualités professionnelles de M. Calenge. Mais on ne les entend pas non plus réclamer à la Ministre de la santé, au Gouvernement, ou au Président de la République (qui nomme les DG de CHU) de nommer une nouvelle Direction compétente et intègre pour redresser notre CHU de La Réunion. Débordés ou Non intéressés ?

On lit certes quelques articles d’élus qui dénoncent des fermetures de lits dans le sud, à Cilaos ... au fur et à mesure que M. Calenge, à sa guise, démantèle notre CHU.

Mesdames et Messieurs les élus de la République, que dites-vous et allez-vous dire à vos administrés ?

Que c’est normal que leurs enfants patientent plus de 3 mois pour consulter une psychologue au CMPEA? Que c’est normal que leurs enfants ne puissent plus être suivis par le CRFI ? Que c’est normal que leurs enfants soient opérés tardivement à l’autre bout de l’île ? Que c’est normal que les patients diabétiques ayant des problèmes de pied restent cloués sur une chaise faute d’appareillage ?

Que c’est normal que les patients hospitalisés attendent désespérément qu’un personnel puisse venir lorsqu’ils sonnent ? Que c’est normal que les personnes âgées attendent encore et encore d’être nursées ? Que si La Réunion est coupée en deux à chaque grosse pluie et bien ils doivent faire avec, à Cilaos et ailleurs? Que c’est normal que les urgences n’effectuent pas les examens complémentaires qui doivent alors être faits ensuite dans le privé ?

Que c’est normal que les patients d’hémato-oncologie du nord aient des rendez-vous de consultation à plusieurs mois ? Que c’est normal que le service d’addictologie du nord ait nombre de lits fermés, faute de personnel médical depuis plusieurs mois ?

Que des crédits publics fléchés MIG, touchés par le CHU, n’arrivent jamais aux services bénéficiaires, empêchant les réunionnais d’avoir accès aux soins dédiés ?

Les problèmes de santé n’attendent pas Mesdames et Messieurs les élus! On ne les choisit pas, on les subit et on essaie de les assumer au mieux ! vous en tant qu’élus de La Réunion vous devez défendre le principe d’égalité de tout citoyen français et réunionnais dans l’accès aux soins tant sur la qualité que la sécurité. il en est de votre devoir !

Parfois le secteur privé, (pour ceux qui en ont les moyens!), peut prendre en charge les patients, parfois selon la micro-région dans laquelle se trouve le patient il n’y a même pas de solution de recours !

Au lieu de dénoncer ici un manque de places aux urgences, là une fermeture de lits, réclamer des sous des sous sans arguments plausibles (alors que l’Etat, c’est-à-dire nous avec nos impôts n’en a pas), Mesdames et Messieurs les Elus, choisissez enfin d’aborder les problèmes dans leur globalité & totalité et demander au Gouvernement et au Président de la République :

- la transparence dans la situation réelle des finances et du management hospitalier au CHU de La Réunion, - une aide financière adéquate avec un véritable plan de redressement du CHU (et non des mesurettes) - une nouvelle Direction au CHU de La Réunion intègre et compétente. Etre ou se sentir réunionnais ne suffit pas, il faut être compétent...

Il en va du respect du a chaque citoyen réunionnais et a chacun des 6500 professionnels du chu, qui, nous vous le rappelons, sont des électeurs et futurs électeurs.

Dr Pierre Vives, Secrétaire Général FAFPHR

Isaline Tronc,

Secrétaire Générale adjointe FAFPHR , Secrétaire Générale FAFPHR Section Sud