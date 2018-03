BONJOUR. Voici les titres développés ce mercredi 21 mars 2018 :



- L'État reste ambigu : Paillotes maintenues et le risque du point de non-retour

- Nouvel arsenal de sanctions contre les chômeurs - A La Réunion - Les syndicats s'indigent : "on traque" les demandeurs d'emploi

- Insee - consommation des ménages : Les prix sont en baisse de 0,5% en février

- Saint-Paul - Opération "coup de poing" contre la dengue

- Météo : Une saison des pluies remarquable mais pas exceptionnelle

-Météo France la di, i koné pa ankor si la fé : Une belle matinée mais des averses qui perdurent l'après-midi

L'État reste ambigu : Paillotes maintenues et le risque du point de non-retour

Le 16 mars dernier, le tribunal administratif a suspendu les autorisations d'occupation temporaires (AOT) du domaine public délivrées à six établissements de plage à l'Hermitage. Si la justice estime que le maintien des paillotes "était de nature à porter une atteinte grave et immédiate à un intérêt public", ni l'État, ni la mairie de Saint-Paul n'a pris de décision jusqu'alors. Et laisse planer au-dessus des têtes un possible point de non-retour.

Nouvel arsenal de sanctions contre les chômeurs - A La Réunion - Les syndicats s'indigent : "on traque" les demandeurs d'emploi

"Traque", "scandale", "stigmatisation" à La Réunion les syndicats ne mâchent pas leurs mots lorsqu'ils commentent l'arsenal rénové de sanctions contre les chômeurs qui ne respectent pas certaines obligations dévoilé ce lundi 19 mars 2018 par le gouvernement

Insee- consommation des ménages : Les prix sont en baisse de 0,5% en février

Au mois de février 2018, les prix à la consommation baissent de 0,5 % à La Réunion. Le nouveau recul des tarifs des transports aériens, ainsi que les baisses saisonnières des prix des produits manufacturés, expliquent cette diminution. "Elle est toutefois atténuée par la poursuite de la hausse des prix de l'énergie et des légumes frais" note l'Insee. Sur un an, les prix augmentent de 1,6 % à La Réunion et de 1,2 % en France hors Mayotte. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee.

Saint-Paul - Opération "coup de poing" contre la dengue

Face à la menace de la propagation du virus de la dengue qui sévit à Saint-Paul, une réunion rassemblant les acteurs de la mairie de Saint-Paul, de l'ARS, du TCO, de la Région et du tissu associatif local s'est tenue ce mardi 20 mars 2018 à la mairie. L'objectif : la mise en place des opérations de démoustication et de sensibilisation sur l'ensemble de la commune. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie saint-pauloise

Météo France la di, i koné pa ankor si la fé : Une belle matinée mais des averses qui perdurent l'après-midi

Le début de journée sera déjà en ce mercredi 21 mars, mais l'après-midi le ciel se couvre et les averses perdurent nous dit Météo France.