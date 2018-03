L'Académie de La Réunion a dévoilé ce mercredi 21 mars les indicateurs de valeurs ajoutées des lycées (IVAL) de La Réunion. L'idée de l'Éducation nationale : "rendre compte des résultats du service public national d'éducation et de donner aux responsables de ces établissements et aux enseignants, des outils pour les aider à améliorer l'efficacité de leurs actions". Sur le département, c'est le lycée Jean Joly à Saint-Louis qui a le plus cartonné en 2017. Ci-après, le communiqué du rectorat :

Pour chacun de ces indicateurs, les résultats du lycée sont exprimés en "valeur ajoutée" (écart entre le taux réalisé par le lycée et le taux attendu par rapport aux caractéristiques du lycée et de ses élèves). Si l’écart entre le taux réalisé et le taux attendu est positif, le lycée apporte un "plus" aux élèves. Cette approche permet de tenir compte du fait que les lycées accueillent des élèves dont les niveaux de départ sont différents ou encore que les offres de formation des établissements sont différentes. Cette "valeur ajoutée", représente l’apport de l’action pédagogique et éducative propre du lycée, en neutralisant l’incidence des facteurs de réussite extérieurs.

Seule l’analyse combinée de l’ensemble de ces indicateurs est à même de donner une image de la réalité complexe que constituent les résultats d’un établissement. Parmi les 31 lycées d’enseignement général et technologique de l’académie retenus pour l’analyse :



• Le lycée Jean Joly à Saint-Louis réalise les meilleures valeurs ajoutées cumulées au taux de réussite au baccalauréat (+7), au taux d’accès de la classe de 1ère au baccalauréat (+5), ainsi qu’au taux de mentions (+14). Ce lycée se démarque également comme étant celui dont le taux de réussite a le plus progressé entre 2016 et 2017. D’autres établissements obtiennent des résultats positifs qui méritent d’être soulignés :

• Le lycée Paul Moreau (Bras-Panon) et le lycée catholique Levavasseur (Saint-Denis) en particulier, qui affichent des valeurs ajoutées du taux de réussite (respectivement +4 et +2), du taux d’accès de la classe de 1ère à l’examen (+3 et +4), ainsi qu’un taux important de mentions (+8 et +5).

• Les lycées Bel Air (Sainte-Suzanne), Pierre Lagourgue (Le Tampon) et Amiral Bouvet (Saint-Benoît) affichent des valeurs ajoutées importantes du taux de réussite, mais des taux d’accès de la 1ère au baccalauréat plus proches des taux attendus.



• Le lycée Louis Payen (Saint-Paul) se distingue également, notamment par des valeurs ajoutées élevées du taux de réussite et du taux d’accès de la 1ère au baccalauréat, le taux de mentions étant néanmoins plus proche du taux attendu.



- Les lycées professionnels se distinguent aussi -



Parmi les lycées professionnels et les sections d’enseignement en lycée polyvalents ayant un effectif suffisant de candidats pour établir des statistiques robustes, plusieurs établissements se distinguent :



• Le lycée de Trois Bassins affiche depuis 2015 des valeurs ajoutées largement positives pour le taux de réussite au baccalauréat (+15) et le taux d’accès de la 2nde au baccalauréat (+32). S’y ajoute cette année une valeur ajoutée importante du taux de mentions (+7).



• Le lycée Antoine de Saint-Exupéry (Les Avirons) affiche une valeur ajoutée largement positive pour le taux de réussite (+11) et pour le taux de mentions (+23) et le lycée catholique La Salle Saint-Charles (Saint-Pierre) se distingue par des valeurs ajoutées élevées pour le taux d’accès de la 2nde au baccalauréat (+18) et pour le taux de mentions (+20).

• Le lycée professionnel Julien de Rontaunay (Saint-Denis) affiche une progression notable de 14 points du taux de réussite au baccalauréat.



• Pour les formations professionnelles relevant de la production, ce sont les lycées de Trois Bassins, Bel Air (Sainte-Suzanne) et François de Mahy (Saint-Pierre) qui affichent les valeurs ajoutées les plus importantes du taux de réussite au baccalauréat.



• Pour les formations professionnelles relevant des services, ce sont les sections d’enseignement professionnel des lycées Antoine de Saint-Exupéry (Les Avirons), Moulin Joli (La Possession) et Nelson Mandela (Saint-Benoît) qui affichent les valeurs ajoutées les plus importantes pour la réussite au baccalauréat.



Consulter les résultats par lycée sur le site web du ministère.



www.ipreunion.com