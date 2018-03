Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Le bilan s'alourdit jour après jour, et Madagascar fait le bilan des très importants dégâts causés par Eliakim. Selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) ce mardi 20 mars, 21 personnes ont perdu la vie et des dizaines de milliers d'autres malgaches ont été sinistrés ou déplacés.

