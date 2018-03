Ava, Berguitta, Dumazile et tout récemment Eliakim. La saison aura été agité autour des Mascareignes. Si les vents cycloniques se sont fait rares sur l'île, les pluies ont elles bien été au rendez-vous. Une saison des pluies bien arrosée donc, où de nombreux records ont été battus.

Après plusieurs années sèches, la véritable saison des pluies a fait son retour en cette année 2018. "Sur l'ensemble des stations de l'île, les moyennes de saison ont été dépassées" explique Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France. Pas un seul recoin donc, où la pluie n'a pas été conséquente. Les sept pertubations tropicales dans le bassin, dont quatre passées à proximité du département, expliquent l'origine des fortes pluies. "En certains endroits, en particulier dans les Hauts de l'Est, on a dépassé les 4 mètres d'eau" depuis le 1er janvier explique le prévisionniste.



Pour Jacques Ecormier, "la pluviométrie a été remarquable puisque généralement, les fortes pluies sont présentes pendant un mois, un mois et demi". Cette saison, "c'est depuis le début de l'année qu'il pleut beaucoup sur La Réunion".



- 24 jours d'orages consécutifs en février -



Fait notable et rare, le nombre de jours d'orages sur l'ensemble de l'île. Si les services météorologiques ne disposent pas d'outil de précision, le nombre de jours d'orages a largement dépassé un mois en cumulé, avec notamment 24 jours consécutifs au mois de février :



La fin du mois de mars approche, et la fin de cette longue saison des pluies avec. Selon les prévisions de Météo-France, les prochains jours devraient être secs sur l'île. Jacques Ecormier tient à rappeler les conseils de prudence : "il faut être très vigilant près des ravines et des rivières. Il suffit d'avoir quelques précipitations dans les Hauts, une quarantaine de milimètres en trois heures, et immédiatement il y a des crues".



