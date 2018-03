BONJOUR - Voici les titres développés ce jour :



- L'épidémie circule à La Réunion - Dengue : "L'essentiel, c'est qu'elle ne passe pas l'hiver"

- Saint-Denis - À l'appel d'une intersyndicale fonction publique se mobilise

- A Mayotte, les Comoriens vivent dans la crainte

- Météo France la di, i koné pa ankor si la fé : un radieux soleil le matin et des averses l'après-midi



L'épidémie circule à La Réunion - Dengue : "L'essentiel, c'est qu'elle ne passe pas l'hiver"



La Réunion est frappée depuis le début du mois de mars par une épidémie de dengue. Transmise par les moustiques, la dengue touche principalement les régions de l'Ouest et du Sud et se propage rapidement depuis plusieurs jours après les récentes pluies. Ce qui inquiète François Chieze, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire à l'ARS (agence régionale de santé). Il indique notamment que le niveau 3 du plan ORSEC sera déclenché "très prochainement".



Saint-Denis - À l'appel d'une intersyndicale fonction publique se mobilise



Ce jeudi 22 mars 2018, plusieurs organisations syndicales appellent les agents de la fonction publique à se mobiliser. Le mouvement national est repris au niveau local par l'UNSA Territoriale, la CFDT, le SAIPER et Solidaires. La manifestation devrait partir du Petit Marché de Saint-Denis à 9 heures.



A Mayotte, les Comoriens vivent dans la crainte

"J'ai peur, on est à un stade où on se fait justice soi-même, ça va créer une guerre entre nous", témoigne Saïd, 38 ans, Comorien en situation irrégulière à Mayotte, où se multiplient exactions contre les clandestins et reconduites à la frontière. Dans l'île française, marquée par une forte pression migratoire issue des Comores voisines, les Mahorais, qui paralysent le territoire depuis plus d'un mois pour dénoncer l'insécurité, réclament des mesures contre l'immigration comorienne, qu'ils jugent responsables de tous les maux.



Météo France la di i koné pa ankor si la fé : un radieux soleil le matin mais des averses l'après-midi

Un beau rayon de soleil pour La Réunion pour ce jeudi matin mais des averses à prévoir durant l'après-midi nous dit Météo France