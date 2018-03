Publié il y a 2 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Nouvelle galère sur la route du Littoral ce jeudi 22 mars 2018. L'axe est basculéesur ses trois voies coté mer depuis mercredi soir. Des gros embouteilles se sont formés dans les deux sens de circulation. C'est d'abord le sens Saint-Denis - La Possession et son canal bichique qui a été engorgé depuis tôt dans la matinée. C'est ensuite le sens la Possession - Saint-Denis qui été impacté. La faute au Lady Lafé qui connaît (encore et toujours) des difficultés à déplacer la chaîne de blocs délimitant les chaussées. Vers 9 heures, seule une petite portion du canal bichique avait pu être matérialisée dans le sens ouest-nord. De gros bouchons se sont alors formés à l'entrée ouest de la route. La circulation dans les centre-villes de Saint-Denis et de la Possession est fortement perturbée. En milieu de matinée les embouteillages n'étaient toujours pas résorbés

Nouvelle galère sur la route du Littoral ce jeudi 22 mars 2018. L'axe est basculéesur ses trois voies coté mer depuis mercredi soir. Des gros embouteilles se sont formés dans les deux sens de circulation. C'est d'abord le sens Saint-Denis - La Possession et son canal bichique qui a été engorgé depuis tôt dans la matinée. C'est ensuite le sens la Possession - Saint-Denis qui été impacté. La faute au Lady Lafé qui connaît (encore et toujours) des difficultés à déplacer la chaîne de blocs délimitant les chaussées. Vers 9 heures, seule une petite portion du canal bichique avait pu être matérialisée dans le sens ouest-nord. De gros bouchons se sont alors formés à l'entrée ouest de la route. La circulation dans les centre-villes de Saint-Denis et de la Possession est fortement perturbée. En milieu de matinée les embouteillages n'étaient toujours pas résorbés