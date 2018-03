Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias ou par le bouche à oreille, vous avez forcément déjà entendu parler d'eux. Les météorologues passionnés d'Actus Météo 974 lancent une campagne de financement participative pour développer leur activité d'information météo.

Il vous reste encore 283 jours pour aider les météorologues amateurs d'Actus Météo 974. C'est sur la plateforme Leetchi que la campagne de financement participatif a été lancée.

C'est "à la mi-décembre 2010", que la page Actus Météo 974 a été "créée à la base par deux passionnés dans l'objectif simple de partager leur intérêt pour la météorologie/climatologie. Au fil des années, la communauté "Actus Météo 974" s'est agrandit et s'est enrichit, tant en contenu (météo, climato, volcan, astronomie, photo...) qu'en popularité" expliquent-ils sur Leetchi.



Pour eux un seul "leitmotiv" depuis le début : "proposer une information objective et compréhensible par le plus grand nombre. Quasiment H24 et 7 jours sur 7, notre petite équipe de passionnés bénévoles tente de répondre, chaque jour, à vos sollicitations sans autre profit que le plaisir de l'échange et du partage".

- Des idées plein la tête -

"Par ailleurs, au-delà de la page Facebook, nous nous sommes également investis dans l'association MétéoR Océan Indien, avec d'autres passionnés, pour développer des projets aux quatres coins de l'île. Grâce à cette association et à votre soutien (cagnotte Leetchi de décembre 2015), nous avons ainsi pu, entre autres choses : déployer une station météo semi-professionnelle au Tremblet (St Philippe) depuis mars 2017, déployer une station de détection de la foudre de type Boltek depuis fin 2016, participer à différents événementiels (Fête du Safran, La Marche de la Mutualité, La Rentrée des Pétrels...)" indique les météorologues.

Autre raison de participer à ce crowdfunding : "nous avons encore de nombreux projets dans les cartons, tous ayant pour objectif une meilleure connaissance et in fine un meilleur partage de l'information météorologique et climatologique" précisent-ils. Voilà de quoi donner un petit coup de pouce à des météorologues amateurs qui n'ont d'amateur que le nom.

