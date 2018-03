Un beau rayon de soleil pour La Réunion pour ce jeudi matin mais des averses à prévoir durant l'après-midi nous dit Météo France. Voici le bulletin complet :

Au lever du jour, les conditions sont très clémentes avec un temps calme sous un radieux soleil. Puis au fil de la matinée, comme habituellement, les nuages se développent sur les pentes et les premières averses apparaissent vers la mi-journée. Elles affectent essentiellement le Nord de notre île, hauts de Saint-Paul, hauts de La Possession, la région de Takamaka et dans une moindre mesure la région des Plaines.

En cours d'après-midi, ces averses peuvent déborder sur la région du Port et la route du littoral.

Le temps reste paisible sur le Sud-Ouest, de Saint-Philippe aux Avirons, avec seulement des bancs nuageux inoffensifs.

Peu d'évolution des températures par rapport à la veille; au plus chaud de ce Jeudi, les thermomètres affichent 29 à 32°C sur le littoral, 24 à 26°C environ dans les Cirques et 18 à 20°C au Volcan et au Maïdo.

Vent faible à modéré de Sud-Est, temporairement plus sensible de Saint-Joseph à la pointe des Aigrettes et de Saint-Benoit à Sainte-Suzanne avec des pointes voisines de 30 à 40 km/h. Sur le littoral Nord, c'est un régime de brises qui prédomine.

La mer est peu agitée à agitée. Persistance de deux petites houles. Petite houle de Sud-Ouest de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table. Petite houle d'alizé sur le littoral Est.