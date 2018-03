Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Ce mercredi 21 mars 2018, le BNGRC (Bureau national de gestion des risques et catastrophes) a publié son nouveau bilan suite au passage d'Eliakim. 21 personnes sont décédées, 38 778 sinistrées. On compte aussi plus de 15 000 déplacés.

