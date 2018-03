BONJOUR. Voici les titres développés ce vendredi 23 mas 2018 :



Face à la majorité des départements français La Réunion, loin d'être une terre d'asile

Après avoir été retrouvés au large de nos côtes ce mercredi 21 mars 2018, six marins Sri Lankais ont commencé les démarches pour une demande d'asile ce jeudi 22 mars a indiqué leur avocat Maitre Mihidoiri Ali. Une demande qui se fait rare à La Réunion, classée parmi les 12 départements français recevant le moins de demandes.

Si les basculements prennent du temps, c'est de la faute aux blocs

Ce mercredi 21 mars 2018, la route du Littoral a été une nouvelle fois basculée. C'est suite aux fortes pluies et aux cascades en série se déversant de la falaise que la Crgt a annoncé la circulation mise en place sur les voies côté mer. Depuis le début de l'année, la saison des pluies n'a pas arrangé la situation : l'axe est fréquemment basculé. Et si le basculement effectif peut parfois prendre du temps, c'est principalement faute à la chaîne de blocs vieillissante.

Mayotte: un délégué du gouvernement bientôt nommé, réunion mi-avril à Paris

Un délégué du gouvernement va être nommé la semaine prochaine pour oeuvrer à de nouvelles mesures en faveur de Mayotte en plus des dispositions d'urgence déjà annoncées par l'exécutif, a annoncé jeudi la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Cette annonce arrive alors que les Comores ont durci le ton dans le bras de fer qui les oppose à Paris sur l'immigration clandestine en refusant d'accueillir près d'une centaine de leurs citoyens expulsés à leurs yeux illégalement de l'île de Mayotte. L'île aux Parfums est paralysée depuis cinq semaines par un vaste mouvement de protestation contre l'insécurité et plus généralement contre une profonde crise économique et sociale

Le SDIS contre l'épidémie de dengue - Saint-Paul : 40 sapeurs-pompiers formés à la lutte anti-vectorielle

Depuis le début de l'année 2018, plus de 400 cas de dengue ont été signalés. La Réunion a franchi début mars le seuil épidémique qui prévoit une mobilisation encore plus forte des différents acteurs de la lutte contre la propagation du virus. À Saint-Paul, malgré la mobilisation des agents de l'ARS, les opérations "vides fond' kour" et les réunions d'information à la population, la circulation virale se poursuit. Dans ce contexte, le SDIS est mobilisé pour participer à la lutte anti-vectorielle. 40 sapeurs-pompiers seront formés par l'ARS OI au centre de secours et d'incendie de Savanna ce vendredi 23 mars pour être déployés sur le terrain dès le lundi 26 mars. Nous publions-ci après leur communiqué.

Météo France la di, i koné pa ankor si la fé :De belles éclaircies matinales et es nuages l'après-midi

Pour ce vendredi 23 mars, de belles éclaircies sont à prévoir le matin mais l'après-midi de nuages seront présents nos dit Météo France.