Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Le Tribunal correctionnel de Saint-Denis a rendu son jugement ce vendredi 23 mars 2018 dans l'affaire de fraude fiscale présumée impliquant Jean-Bernard Caroupaye et se compagne. Le Tribunal a condamné le transporteur à un an de prison ferme. Pour rappel, le parquet avait requis 4 mois de prison avec sursis, l'interdiction d'exercer un poste de direction ou de gérer d'entreprise pendant 5 ans et la confiscation d'une partie de ses biens immobiliers. La fraude concernait un montant de plus de 4,5 millions d'euros.

Le Tribunal correctionnel de Saint-Denis a rendu son jugement ce vendredi 23 mars 2018 dans l'affaire de fraude fiscale présumée impliquant Jean-Bernard Caroupaye et se compagne. Le Tribunal a condamné le transporteur à un an de prison ferme. Pour rappel, le parquet avait requis 4 mois de prison avec sursis, l'interdiction d'exercer un poste de direction ou de gérer d'entreprise pendant 5 ans et la confiscation d'une partie de ses biens immobiliers. La fraude concernait un montant de plus de 4,5 millions d'euros.