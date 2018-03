Une partie du personnel d'Air France est en grève depuis quelques jours. Jusqu'à présent épargnée, La Réunion est à son tour impactée. Le vol AF642 au départ d'Orly de ce vendredi soir 23 mars 2018 est annulé ainsi que le vol AF671 au départ de La Réunion de ce samedi soir 24 mars

La compaprécisé dans un communiqué que "quel que soit leur billet, Air France propose à tous les clients voyageant sur un vol opéré par Air France le 23 mars : de modifier leur billet pour reporter leur voyage jusqu’au 28 mars inclus, sans frais, dans la limite des places disponibles en modifiant leur réservation", ou de " bénéficier d'un avoir valable un an sur Air France ou KLM pour un report au-delà du 28 mars, un changement de destination ou de point d'origine ou une annulation du billet".

Air France ajoute que si ses clients ne retiennent aucune de ses deux possibioigés "le billet sera remboursé intégralement sans aucun frais".

Lire aussi : Un quart des vols annulé vendredi à Air France

Plus d'information sur le site www.airfrance.com, sur la page Facebook.com/airfrance, en appelant le numéro vert : 0 800 240 260 (accessible depuis la France et les DOM) ou le +33 1 57 02 10 58 (depuis l'étranger) et dans les point sde vente habituels de la compagnie.

www.ipreunion.com