Les motocyclistes de la Brigade motorisée de La Rivière saint Louis ont procédé ce jeudi 22 mars 2018, dans la soirée, à un contrôle routier de 19 à 22 heures en agglomération de Saint Louis.

Au cours de ce service,

- 1 automobiliste âgé de 54ans a été contrôle avec un taux d'alcoolémie de 0.61 mgl en état de récidive légale (multirécidiviste) et malgré annulation judiciaire de son permis

- 1 automobiliste âgé de 25 ans, contrôlé avec un taux de 0.63 mgl en état de récidive légale et sans jamais avoir passé le permis en récidive également

Ils devront tous répondre de leurs actes devant la justice prochainement

Trois autres conducteurs ont été dépistés positifs à l'alcoolémie avec des taux contraventionnels entre 0.25 et 0.39 mg d'alcool par litre d'air expiré.

Par ailleurs, un automobiliste a refusé de s'arrêter. Il est identifié et convoqué pour s'expliquer. Il conduisait malgré une annulation du permis pour solde nul de points.