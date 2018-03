Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Ce jeudi 22 mars 2018, un vol au départ de La Réunion a été intercepté par deux avions de chasse italiens. Suite à la perte du contact radio des aiguilleurs italiens avec le Boeing 777 d'Air France, les aéronefs se sont envolés le plus rapidement possible. D'où des bruits particulièrement forts qui ont retenti dans le Nord de l'Italie et qui ont provoqué la panique au sol.

