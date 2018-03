Ce vendredi 23 mars 2018, l'Agence Régionale de Santé (ARS) a indiqué que 42 cas de leptospirose étaient signalés depuis le début de l'année à La Réunion. Une personne est décédée. C'est le Sud de l'île qui est particulièrement impacté.

Les épisodes de fortes pluies peuvent favoriser l’apparition de certaines maladies, et notamment de la leptospirose. Cette maladie se contracte au contact d’un milieu humidecontaminé (eaux stagnantes, boue...). Les activités de nettoyage des cours et des jardins ou de baignades en eau douce après de fortes pluies sont donc particulièrement à risque.

Suite aux forts épisodes pluvieux récents à La Réunion, l’ARS Océan Indien souhaite sensibiliser la population à la nécessité de renforcer la vigilance et les moyens de protection par la mise en œuvre de gestes simples.

▬ Contexte

Le nombre annuel de cas recensés entre 2010 et 2017 à La Réunion est en moyenne de 61 cas, survenant en majorité entre janvier et mai (35 à 60%).

Du 1er janvier au 20 mars 2018, 42 cas ont été signalés, dont un décès. Ce nombre de cas observés avant la fin du 1er trimestre est donc supérieur pour la période aux années antérieures, et peut être lié aux fortes pluies et évènements climatiques inhabituels de ces derniers mois, qui ont impacté particulièrement le sud et l’ouest de l’île.

La répartition géographique montre que le sud de l’île est particulièrement touché, le nord et l’ouest sont stables, et l’est est moins touché par rapport aux années précédentes.

La saison des pluies est la période la plus à risque car elle présente des conditions de température et de pluviométrie favorables à la survie dans l’environnement des bactéries responsables de cette maladie. Les épisodes de fortes pluies entraînent un lessivage des sols et la contamination des milieux.

▬ Qu’est-ce que la leptospirose ?

La leptospirose est une maladie grave, provoquée par une bactérie souvent présente chez les rats. La maladie se contracte lors d’un contact avec un environnement humide contaminé par les urines des rats (boues, flaques d’eau, eaux stagnantes en bord de ravines). La bactérie entre dans l’organisme par la peau en cas de coupures ou de plaies, même petites. Après quelques jours d’incubation, la leptospirose se manifeste par les symptômes suivants :

- Une fièvre élevée (souvent > 38,5 °C)

- Des douleurs musculaires, articulaires, abdominales, et des maux de tête

- Des vomissements, des yeux rouges

La maladie peut s’aggraver après quelques jours. Si elle n’est pas traitée à temps par des antibiotiques, elle peut être mortelle. Dès l’apparition de ces signes dans les jours suivants la pratique d’une activité à risque, il faut donc consulter son médecin et l’informer des activités pratiquées.

▬ Quelles sont les activités à risques ?

Les principales activités à risque sont le jardinage/élevage au domicile, le nettoyage de la cour, les baignades et la pêche en eau douce, la chasse aux tangues et dans une moindre mesure les activités professionnelles identifiées comme à risque. Le manque de protection lors de ces activités, et/ou la

protection/désinfection insuffisante des plaies sont à l’origine des contaminations.