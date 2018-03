Pour ce vendredi 23 mars, de belles éclaircies sont à prévoir le matin mais l'après-midi de nuages seront présents nos dit Météo France. Voici le bulletin complet



Le retour des alizés se confirme. Côté ciel, les averses de la nuit dans l'Est s'attardent avant une embellie. Les formations nuageuses traditionnelles de la matinée, finissent par donner des averses sur les hauteurs de l'Ouest et du Nord-Ouest, glissant progressivement vers la Baie de St-Paul et la Route du Littoral, rien de sensationnel. Temps sec dans les Cirques et au Volcan.

Quant au vent de secteur Sud-Est, même si les rafales sont loin d'être excessives, on en observe quelques unes pouvant dépasser les 50 à 60 km/h le long des plages ainsi que sur St-Pierre ou St-Joseph, à la mi-journée.

La mer est agitée entre St-Gilles et St-Philippe au vent et au déferlement de la petite houle de Sud qui n'atteint même plus les 1m50.