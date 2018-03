Ce jeudi 22 mars 2018, le magazine "60 millions de consommateurs" a épinglé plusieurs produits estampillés comme "bio". Selon une série de tests effectuée par l'association, certains contiennent des "substances indésirables". Si les "résultats s'avèrent globalement bons" pour le café et le sucre de cane, ce n'est pas le cas des huiles d'olive et du chocolat.

"Alors que le bio se multiplie dans les rayons, nos analyses montrent que certaines marques contiennent des traces de substances indésirables" déplore le magazine 60 millions de consommateurs. L'association a effectué une série de tests sur sept familles de produits bio d'épicerie largement importés tels que le riz, le café, le chocolat, le quinoa, le sucre de canne, l'huile d'olive et le miel.

Si les résultats sont "globalement blons" pour le café et le sucre de canne, ce n'est pas le cas des huiles d'olive, par exemple. Cinq produits "contiennent des résidus de pesticides et six des plastifiants". Selon le collectif, il pourrait s'agir des contenants ou des joints de machines utilisés sur la chaîne de production. Même chose pour le chocolat, dont deux plaquettes estampillés bio et en provenance d'Équateur contiennent des traces de répulsifs anti-moustiques. Dans ce cas, cela pourrait venir des ouvriers chargés des plantations de cacoyers. Afin d'éviter les maladies comme la dengue ou le virus Zika, ils s'enduisent de répulsifs anti-moustiques... qui se retouvent dans le chocolat.

"C’est pourquoi 60 Millions réclame la mise en place d’une limite réglementaire plus exigeante pour les produits bio… à la hauteur des exigences du consommateur de produits bio" conclut l'enquête.

