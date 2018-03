BONJOUR. Voici les titres développés ce samedi 24 mars 2018 :



Un homme fiché pour radicalisation islamiste a tué trois personnes et en a blessé seize autres, dont deux grièvement, vendredi à Carcassonne et Trèbes (Aude) au nom du groupe jihadiste État islamique, qui a revendiqué ces nouvelles attaques en France, avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Une proche de l'assaillant, "qui partageait sa vie", a été placée en garde à vue vendredi soir pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle", a indiqué le procureur de la République de Paris, François Molins.

Ce samedi 24 mars 2018, une marche pour les femmes atteintes d'endométriose se tiendra à Saint-Denis. L'occasion de sensibiliser la population à cette maladie particulièrement handicapante au quotidien. Âgée d'une vingtaine d'année, Anne-Gaëlle en souffre depuis ses premières règles. Dans son combat, elle a affronté la douleur... mais aussi, le regard des autres qui ne croyaient pas forcément en la véracité de son état de santé.

L'association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la sexualité (ARPS) se mobilise à l'occasion du Sidaction 2018. Plusieurs points de collectes sont mis en place ce samedi 24 et dimanche 25 mars sur l'ensemble de l'île. Des dépistages seront aussi proposés dans le Nord et le Sud.

La route du littoral basculée sur ses trois voies côté mer, c'est la garantie de bouchons gratinés dans les deux sens de circulation. Sauf pour certains (téméraires) amateurs de skateboard qui ont profité de la voie totalement libre coté montagne pour rouler sur le bitume. La scène a été filmée ce vendredi après-midi par Kumar Soomaroo qui l'a publiée sur sa page Facebook.

Les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018, la Réserve naturelle de l'Étang Saint-Paul fête ses dix ans d'existence. Pour l'occasion, de nombreuses animations gratuites seront proposées au public tout le long d'un parcours de 5 villages. Savanna, la Cocoteraie, Bouillon, La Poudrière, et Moulin à eau seront animés par des associations du Tour des roches et les différent partenaires de la manifestations. La régie de la Réserve naturelle de l'Etang souhaite par ce biais montrer le potentiel économique de ce milieu et aussi sensibiliser le public au respect de l'environnement, à la protection de la biodiversité. Dans un contexte où la commune est particulièrement touchée par le virus de la dengue, l'ARS et Cycléa seront aussi présents pour informer la population sur la dengue et la sensibiliser au respect de l'environnement. Pour une démarche éco-responsable, des navettes gratuites seront mises à disposition des visiteurs. Nous publions ci-après les informations pratiques et le programme de ces journées.

Pour cette journée du samedi 24 mars 2018, Météo France annonce un beau soleil sur une bonne partie de l'île.