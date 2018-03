Du lundi 12 au vendredi 16 mars 2018, 18 jeunes Réunionnais ont suivi une semaine de Préparation militaire Terre au 2e Régiment de parachutistes d'infanterie de Marine à Saint-Pierre. L'objectif de cette formation adressée à des jeunes d'au moins 16 ans était de leur permettre de découvrir la vie militaire avant une décision d'engagement.

À La Réunion, la Préparation militaire Terre (PMT) est organisée deux fois par an à travers une semaine d'immersion au sein du 2e Régiment de parachutistes d'infanterie de Marine (2e RPIMa). Elle permet aux jeunes filles et garçons, à partir de 16 ans, de découvrir la vie militaire avant une décision d'engagement ou non, dans l'armée d'active ou de réserve.

18 jeunes réunionnais, issus de toute l'île, ont donc suivi la PMT qui s'est déroulée du 12 au 16 mars derniers à la caserne Dupuis de Pierrefonds.

Encadrés par des militaires parachutistes de la Compagnie de commandement et de logistique (CCL), ils ont pu se frotter aux activités sportives (course, marche, parcours d'obstacles, etc), s’installer en bivouac de nuit, découvrir l'armement et sa mise en application par le biais du Sittal (simulateur de tir), comprendre le parcours professionnel d'un militaire du rang et recevoir les bases de la réglementation militaire et des pratiques de savoir-vivre.

Cette semaine d'immersion s'est conclue par une remise de diplômes et de brevets, au cours d'une cérémonie présidée par le LCL Christophe, chef du Bureau opération instruction, sur la place d'armes du régiment et en présence des familles.

