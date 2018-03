La Vice-Présidente du Conseil Régional et directrice adjointe du groupe Isautier, Danièle Le Normand est décédée ce samedi 25 mars 2018. Elle a succombé à un cancer. Ci-dessous le communiqué de Cyrille Melchior, Président du Département.

J’apprends avec une immense tristesse le décès de Danièle Le Normand, Vice-Présidente du Conseil Régional et directrice générale adjointe du groupe Isautier.

Élue très impliquée dans les sujets relatifs au développement économique et aux entreprises, son expertise était reconnue de tous. Je veux rendre hommage à une femme de caractère qui a, jusqu’au bout, fait preuve de combativité. Danièle Le Normand était une travailleuse acharnée et passionnée. Je veux enfin rendre hommage à une dirigeante déterminée qui, avec ténacité et bienveillance, a contribué au développement d'un des fleurons du monde économique local.

Je veux adresser, en mon nom et en celui de l’ensemble des conseillers départementaux, mes condoléances à sa famille et à ses proches.

La Réunion perd une belle personne, sincère et entreprenante, tant dans ses convictions que dans ses actions.

Cyrille Melchior