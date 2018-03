Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Comme chaque dernier week-end de mars, la métropole passe à l'heure d'été. À partir de dimanche matin, La Réunion n'aura plus que deux heures de plus que la métropole. Autrement dit, quand il sera 10 heures dimanche matin chez nous, en métropole il sera 8 heures. Ce changement d'heure bouleverse comme chaque année l'organisation des Réunionnais dans leur habitudes. Heure de diffusion du JT national, ou encore match de foot, tous les programmes télévisés des chaînes satellites en synchronie seront diffusés une heure plus tôt.

