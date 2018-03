Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 18 heures

Dans un appel à la mobilisation lancé le 11 mars 2018, le député Jean-Hugues Ratenon,le collectif Ré-Ma et Ré-Unir invitaient les Réunionnais à "soutenir le peuple mahorais" en proie à un conflit social sans précédent. Ce samedi 24 mars 2018, c'est devant la préfecture de Saint-Denis que le mouvement entend manifester sa solidarité aux mahorais. Les organisateurs espèrent rassembler les Réunionnais et les élus en soutien au mouvement contre l'insécurité à Mayotte. Malgré la visite d'Annick Girardin, la ministre de l'Outre-mer, et les mesures annoncées par l'Etat,le mouvement social sur l'île aux parfums n'a pas encore trouvé d'issue.

