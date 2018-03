Ce samedi 24 mars 2018, une marche pour les femmes atteintes d'endométriose se tiendra à Saint-Denis. L'occasion de sensibiliser la population à cette maladie particulièrement handicapante au quotidien. Âgée d'une vingtaine d'année, Anne-Gaëlle en souffre depuis ses premières règles. Dans son combat, elle a affronté la douleur... mais aussi, le regard des autres qui ne croyaient pas forcément en la véracité de son état de santé.

Elle a été diagnostiquée à ses 21 ans. Avant ça, Anne-Gaëlle se tordait de douleur tous les mois depuis ses 11 ans, lors de ses règles... sans savoir pour quelle raison. Des douleurs qu'elle compare à celle de contractions pré-accouchement. "Ça a été un choc lorsque mon gynécologue m'a diagnostiqué une endométriose sévère" souffle t-elle. Et le couperet est violent : la jeune femme a aussi les trompes bouchées. On lui propose une opération, qu'elle subit en juillet 2017. Trois jours plus tard, des douleurs dévorantes surgissent. Incapable même de marcher, elle découvre avec surprise qu'elle est enceinte d'un mois. Un soulagement pour celle qui sait bien qu'avoir des enfants, ce n'est pas simple pour les femmes atteintes d'endométriose. Pendant sa grossesse, elle a tout de même été dans l'obligation de subir des piqûres pendant un mois.

Mais le combat n'est pas terminé pour Anne-Gaëlle. Au début de l'année 2018, elle apprend que ses ovaires sont envahis par trois kystes. Rebelote et retour à l'hôpital. Des séjours en centre hospitalier que la jeune femme appréhende toujours. Lorsqu'elle n'avait pas encore été diagnostiquée, son impression aux urgences n'est pas joyeuse : "Mon médecin me prenait pour une folle et me disait que ce n'était pas la peine de venir à l'hôpital pour la moindre douleur".

- Incapable d'assurer une journée de travail -

Pourtant, ses douleurs sont bien réelles. Elles l'empêchent de se mettre debout et de mener une journée de travail normale. Anne-Gaëlle travaille avec les enfants et sait bien que lorsqu'arrivent ses règles, elle ne pourra pas assurer ses tâches convenablement. Tout ce qu'elle peut faire, c'est "se mettre au lit avec une bouillote et attendre". Et le souci avec l'endométriose, c'est que l'évolution de la maladie peut entraîner des complications. La jeune femme a ainsi été touchée au niveau des instestins, ce qui lui a valu un nouveau séjour à l'hôpital. La jeune femme continue cependant de garder la foi. En rêvant, pourquoi pas, d'agrandir sa famille en ayant un autre enfant.

Ce samedi, une endo-marche est prévue à Saint-Denis. Les participants, vêtus de jaune, sont invités à se rejoindre à l'ancienne gare routière pour un départ à 14 heures.