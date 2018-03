L'association réunionnaise pour la prévention des risques liés à la sexualité (ARPS) se mobilise à l'occasion du Sidaction 2018. Plusieurs points de collectes sont mis en place ce samedi 24 et dimanche 25 mars sur l'ensemble de l'île. Des dépistages seront aussi proposés dans le Nord et le Sud.

Chaque année le Sidaction collecte des fonds pour la lutte contre le sida : pour financer la recherche, pour soutenir les projets associatifs de prévention et de soutien aux patients et pour répondre aux besoins les plus urgents dans les pays en voie de développement.



En 2017, grâce à vos dons : 34 projets de recherche et 54 jeunes chercheurs ont été soutenus, 125 projets de prévention et d'aide aux malades ont été portés en France par 79 associations et 35 programmes ont été menés par 31 associations dans 18 pays. Au vu de la réussite des précédentes éditions avec plus de 40.000 euros reversés à l'association Sidaction, l'Association Réunionnaise pour la prévention des risques liés à la Sexualité (ARPS), a souhaité renouveler l'expérience et se mobiliser de nouveau pour la collecte annuelle Sidaction le 23, 24 et 25 mars prochain.

Fondée en 1988, l'ARPS est une association loi 1901, indépendante, non institutionnelle, apolitique, non identitaire, centrée sur la lutte contre le Sida et la prévention des risques liés à la sexualité dans une approche globale. L'organisation de cet événement s'inscrit pleinement dans nos missions de lutte contre le sida et de prévention des risques liés à la sexualité. Il vise notamment à sensibiliser les Réunionnais et à appeler la population à la solidarité et à la générosité.





- Les points de collecte -

Pour l'édition 2018, l'ARPS organise plusieurs points de collectes, le 24 et 25 mars 2018 dans 4 magasins Jumbo Score et Score, avec le soutien de Sid'Aventure, de la Mission locale Est, de l'ALEFPA Est et du Rotaract Saint Denis.

- Jumbo Saint André

- Jumbo Sainte Marie

- Jumbo Chaudron

- Jumbo Saint Pierre



Le samedi 24 mars : de 10h à 18h. Le dimanche 25 mars : de 9h à 12h (Uniquement pour les Jumbos Ste Marie et Ste André).

Notre équipe va également proposer, des dépistages TROD VIH, le samedi 24 mars, de 10h à 18h, sur les sites de Jumbo Sainte Marie et Jumbo Saint Pierre.







