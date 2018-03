Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Les motards ont relevé 90 infractions graves génératrices d'accidents (règles priorités, équipements sécurité usage téléphones et distracteurs) - 8 rétention de permis effectuées. 22 alcoolémies dont 8 délictuelles ont été constatées soit des automobilistes circulant avec des taux compris entre 0.40 mgL d'air et 1.13 pour le taux le plus élevé Ces délinquants routiers se sont vus retirer le permis sur le champ. Un conducteur a été dépisté positif à l'alcool avec un taux de 0.86 mgl, alors qu'il était en défaut de permis. il devra répondre de ses actes devant la justice prochainement. Par ailleurs 34 dépassements de la vitesse avec interception ont été relevés dont le pilote d'une motocyclette à la vitesse de 138 au lieu des 90 autorisés sur la RN 1. Son permis a été retiré immédiatement.

Les motards ont relevé 90 infractions graves génératrices d'accidents (règles priorités, équipements sécurité usage téléphones et distracteurs) - 8 rétention de permis effectuées. 22 alcoolémies dont 8 délictuelles ont été constatées soit des automobilistes circulant avec des taux compris entre 0.40 mgL d'air et 1.13 pour le taux le plus élevé Ces délinquants routiers se sont vus retirer le permis sur le champ. Un conducteur a été dépisté positif à l'alcool avec un taux de 0.86 mgl, alors qu'il était en défaut de permis. il devra répondre de ses actes devant la justice prochainement. Par ailleurs 34 dépassements de la vitesse avec interception ont été relevés dont le pilote d'une motocyclette à la vitesse de 138 au lieu des 90 autorisés sur la RN 1. Son permis a été retiré immédiatement.