Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Ambiance vélo ce dimanche matin 25 mars 2018 au Port. Les trois parcours du Skoda cyclo tour sont passés par la cité maritime. Désormais bien ancré dans la paysage sportif local, l'événement comprend une "randonnée", de 46 km pour un aller-retour en Saint-Denis et Le Port. une "randonnée-sportive", de 86 km pour un aller-retour entre Saint-Denis et Saint-Gilles. Et enfin, la course reine : la "cyclosportive". Un tour de l'île de 227 km au départ du chef-lieu pour les licenciés. Une "randofamille" de 13 km a aussi été organisé dans Saint-Denis

