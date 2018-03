Danièle Le Normand, vice présidente du conseil régional et directrice adjointe du groupe Isautier est décédée le samedi 24 mars des suites d'un cancer. Âgée de 53 ans, la femme politique siégeait au conseil régional depuis deux ans. Les hommages en sont honneur se multiplient. (image d'archives)

Jean-Louis Lagourgue, sénateur et conseiller régional

J’ai appris avec une très vive émotion la disparition, ce jour, de Danièle Le Normand, vice-présidente de la Région Réunion.

Je m’associe bien évidemment à l’ensemble des collègues pour rendre hommage à une réunionnaise investie, à une visionnaire qui a grandement contribué au rayonnement économique de notre île. A la tête de son entreprise, l'un des fleurons de l'industrie du rhum, ou au sein de diverses structures, Danièle Le Normand a toujours fait preuve d’engagement et de pugnacité pour mettre en avant le savoir-faire réunionnais. Depuis 2015, elle avait mis son expertise au service du projet régional et accompagnait avec beaucoup d’enthousiasme les acteurs économiques de notre territoire.Quelque semaines après notre collègue Valérie Bénard, La Réunion perd donc à nouveau une élue de grande valeur, passionnée et engagée.Pour ma part, pour l’avoir côtoyé pendant de très nombreux années, jeretiendrai avant tout son dynamisme, sa force de caractère et sa grande capacité de travail.Je tiens naturellement à adresser à sa famille et à ses proches mes plussincères condoléances et l’assurance de toute ma sympathie dans cette épreuve difficile.

Dominique Vienne, président du CESER

C’est avec tristesse et émotion que nous apprenons la disparition de notre amie Danièle Le Normand, Vice-présidente du Conseil régional, une belle et généreuse personne. J’en suis profondément bouleversé et je tiens à exprimer, en mon nom personnel et au nom de tous les membres du CESER, de cette mandature et des précédentes, toutes nos condoléances, à sa famille, à ses proches, ainsi qu’aux Conseillers régionaux qui perdent une collègue de qualité. Dans ses fonctions de Vice-présidente du Conseil régional, comme dans son métier de chef d'entreprise, Danièle Le Normand, a fait preuve à la fois d’une formidable audace, d’un talent extraordinaire, mais aussi et surtout d’une détermination sans pareil. Il se dégageait de sa personne une force sans égal, alliée à une admirable vivacité intellectuelle. Son engagement était à la fois lucide, raisonné et entier. Riche de plusieurs expériences à l’international, Danièle Le Normand a fait partie de ces rares dirigeantes d’entreprises réunionnaises qui ont su imposer, avant tout, une vision indianocéanique affirmée de l’économie et du développement. Elle a su valoriser une production insulaire pensée en termes d’exportations. Ce n’est donc pas un hasard si elle a été directrice de Port Réunion, puis directrice adjointe du Groupe Isautier. On lui doit cette très belle initiative du musée " La Saga du Rhum ", exemple d’une nouvelle économie

touristique issue de notre culture sucrière.Avec ses multiples casquettes – Présidente de l’association Initiative Réunion Entreprendre,de la Cité des métiers, membre de l'IRT, entre autres – elle a participé au développement du tissu économique local en lui ouvrant des perspectives tournées vers le monde. J’ai eu, courant 2017, le privilège et l’immense joie de travailler à ses côtés à l’organisation des journées de l’Ancrage territorial des politiques publiques ; elle s’y est impliquée avec la conviction qu’il s’agissait bien là d’un défi majeur pour notre territoire, elle a pris toute la mesure des bénéfices attendus pour notre île. Son engagement a été total au service de la Réunion, parce qu’elle était passionnée par sa terre natale, parce qu’elle voulait le meilleur pour notre territoire et parce qu’elle avait conscience de l’importance de sa mission en tant qu’élu et chef d’entreprise. Dans notre île, et aussi au-delà, Danièle portait nos valeurs et la volonté de voir la Réunion considérée comme un territoire d’Innovation à la fois

économique et social.