Pour cette journée du dimanche 25 mars, le soleil fera de la résistance sur l'Ouest, tandis que des averses sont à prévoir sur l'Est nous dit météo France. Voici le bulletin météo complet.

Avec l'arrivée par l'Est d'une masse d'air plus humide, il faut craindre des pluies et averses parfois fortes dans l'intérieur sur l'ensemble des hauts et notamment sur une grande moitié Est de l'île (notamment sur les Hauts de Bras-Panon, la région de Takamaka, la Plaine des Palmistes et les Hauts de Sainte-Rose). Un coup de tonnerre peut accompagner les averses les plus virulentes.



Le littoral Ouest est moins concerné par ces précipitations où elles restent très espacées et où le soleil fait de la résistance.

Les températures maximales atteignent 28 à 30°C sur le littoral Est, 30 à 32°C sur les plages, 22 à 24°C environ dans les cirques et 15 à 17°C sur les sommets.



Les vents sont faibles à dominante Sud-Est.



La mer est peu agitée. Petite houle de Sud-Sud-Ouest s'établissant.