L'Association Orange Solidarité Madagascar, a procédé ce mercredi 21 mars à l'inauguration de deux infrastructures durables qui profiteront aux habitants de Fianarantsoa. Les infrastructures ont été mises en place avec l'association CAFF (Collectif des associations de femmes de Fianarantsoa) et l'ONG Vozama.Nous publions ci-après le communiqué de l'association Orange solidarité Madagascar.

Le Village Orange d’Andrainjato Est a été réalisé en synergie avec l’ONG Vozama, et à partir des besoins communautaires minutieusement étudiés. Cette synergie a permis la rénovation des 4 bâtiments de l’Ecole Publique Primaire (EPP) de Mitongoa, et la construction d’un centre de Santé de base niveau 2 (CSBII).

Comme le manque d’accès à l’eau potable conduit souvent à l’insécurité alimentaire et à des habitudes d’hygiènes malsaines, entrainant de maladies invalidantes ou mortelles, 5 puits ont été par ailleurs construites au profit du village et des localités environnante.

Le partenariat d’Orange Solidarité Madagascar avec l’ONG Vozama a commencé en 2010 avec le projet

"Développement des communautés rurales par l’éducation de plus de 10 000 enfants et la promotion de

leurs parents" en mettant en place des postes d’alphabétisation et ce jusqu’en 2014. Andrainjato Est est, par ailleurs, le 2ème projet Village Orange initié par l’ONG Vozama. Le 1er étant le Village Orange de la vallée de la Vakoa en 2015.

- Une Maison Digitale pour les Femmes pour Isaha-

La Maison Digitale pour les Femmes "De l’espoir pour elle" à Isaha est dotée de kits numériques incluant 10 tablettes, 1 serveur Raspberry, 1 imprimante, 1 vidéo projecteur, des clés USB et 5 ordinateurs portables.

L’infrastructure permettra à des centaines de femmes de bénéficier d’un mode d’apprentissage innovant et gratuit. Ce qui aura une répercussion positive et pérenne dans leurs familles. Il s’agit là d’une chance pour ces femmes de constituer et de développer leur économie domestique : alphabétisation, bases de gestion commerciale, bureautique, ou encore pratique des logiciels. Autant de connaissances appliquées à l’artisanat, au petit commerce, voire au micro entrepreneuriat.

Le programme "Maisons digitales pour les Femme" a pour but de favoriser l’insertion professionnelle des femmes, en leur offrant l’opportunité de se familiariser avec les outils numériques et les logiciels de base.

Les inaugurations ont été faite par la Présidente d’Orange Solidarité Madagascar, Josie Randriambeloma, et les associations partenaires, ainsi qu’en présence des autorités locales.

19 Villages Orange ont été construit dans plusieurs régions de Madagascar depuis 2013, et 17 Maisons

Digitales pour les Femmes ont été mises en place depuis 2015.