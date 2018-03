Le spectacle est édifiant : récemment un photographe spécialiste de la ponte des coraux a diffusé des images magiques se déroulant sous les eaux. Des oeufs qui dansent, entraînés par la marée, forment une sorte de neige rose flottante. Dans le même temps, Gaëtan Hoarau a également pu filmer pour la première fois un corail nommé Montastra, dont les oeufs jaunes ressemblent presque à s'y méprendre à des petits ballons de football. (Photo : Gaëtan Hoarau)

"La beauté de ces spectacles est un moyen extraordinaire de découvrir le caractère animal bien vivant du corail ! Attention cependant : ces pontes sont difficiles à observer à l’œil nu sauf cas de ponte massive dans le lagon, ces pontes sont nocturnes et aléatoires, et parfois dans des zones exigeant une grande prudence et le respect des règles de bon sens. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, malgré Ava et Berguitta, en zone sud, la Nature m’a offert ce spectacle magique" se réjouit Gaëtan Horau. Le photographe, qui a déjà l'expérience de plus d'une vingtaine de pontes nocturnes observées, a eu l'occasion de filmer pour la première fois une espèce de corail Montastrea. Se oeufs jaunes ressembleraient presque à des minuscules ballons de football.

Dans son périple sous l'eau, le photographe a pu également se perdre "au milieu de myriades d'oeufs roses" relâchés par les coraux massifs Leptoria phrygia. (Retrouvez la vidéo en cliquant par ici) Le phénomène entraîne une remontée des oeufs émis par les différentes colonies coralliennes vers la surface. Ce qui donne une sorte de neige à l'envers toute rose.

Les images sont à retrouver par ici.

