BONJOUR. Voici les titres développés ce lundi 26 mars 2018



Déploiement de la fibre optique : La Réunion, l'un des départements les plus fibrés de France

Dans le top 20 des départements les plus fibrés de France, La Réunion n'a rien à envier à la métropole. Arrivée à La Réunion au début des années 2010, la fibre optique autrement appelé le très haut débit (THD) a connu un déploiement rapide sur notre département. Un rapport de l'arcep (l'autorité régulatrice des équipements numériques) publié le 8 mars 2018 dresse un bilan plus que positif pour La Réunion. Le déploiement de la fibre sur notre territoire avance bien plus vite qu'en métropole. Une carte interactive permet de visualiser le pourcentage d'équipement en fibre optique de chaque département. Même si certaines communes sont encore inégalement équipées, Zeop l'opérateur historique de la fibre à La Réunion l'assure" d'ici 2021, 95 % de l'île sera couverte par le très haut débit".

Sidaction : 4,4 millions d'euros collectés

L'édition 2018 du Sidaction, événement caritatif annuel relayé à la radio et la télévision, s'est achevée dimanche soir sur un bilan de 4,4 millions d'euros de promesses de dons, en hausse par rapport à l'an dernier, ont annoncé les organisateurs.

La Réunion est en retard en matière de potabilisation : Dans certains secteurs de Saint-André, l'eau est imbuvable

La journée mondiale de l'eau a été célébrée ce jeudi 22 mars 2018. L'événement laisse un goût amer aux habitants de certains secteurs de Saint-André. Pour eux, l'or bleu au robinet est plutôt... marron. Un collectif a d'ailleurs été créé et réclame une solution pour pouvoir consommer de l'eau potable chez eux. Selon l'ARS, c'est tout le département de La Réunion qui est concerné par un retard en matière d'usines de potabilisation. D'où la mise en place d'un plan d'action eau potable.

Législative à Mayotte: réélection de Ramlati Ali, soutenue par LREM

La candidate soutenue par La République en Marche (LREM) lors de la législative partielle organisée à Mayotte, Ramlati Ali, a été réélue députée dimanche en l'emportant sur son rival LR Elad Chakrina, selon des résultats quasi définitifs publiés par la préfecture.

Météo France la di, i koné pa ankor si la fé : Un temps agréable sur toute l'île avec un peu de grisaille

Pour ce début de semaine, météo France prévoit un temps agréable sur l'ensemble de l'ile même si les nuages s'accumulent dans l'après-midi