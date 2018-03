Pour ce début de semaine, météo France prévoit un temps agréable sur l'ensemble de l'ile même si les nuages s'accumulent dans l'après-midi. Voici le bulletin complet.



Ce premier jour de la semaine inaugure le temps des prochains jours. Même si les nuages sont plus nombreux du côté de l'Est, les pluies restent au large et un temps agréable est présent sur la Réunion. En fin de matinée avec la chaleur aidant, les nuages de pentes de saison se développent. Sur le littoral de belles éclaircies subsistent mais dans les Hauts, le temps devient bien gris. L'après-midi, un temps gris et pluvieux se généralise. Sans réelle préférence de région, des averses localement soutenues voir fortes se déclenchent et des coups de tonnerre se font entendre.



Le vent faible est orienté à l'Est-Nord-Est.



La mer est belle à peu agitée.